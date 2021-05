MERCATO: se Pellegrino resta, confermato lo zoccolo duro della squadra e forse Baldini

Mentre continua la corsa contro il tempo per effettuare i numerosi adempimenti necessari ai fini dell’iscrizione del Catania al prossimo campionato di Serie C, c’è attesa per capire se verranno confermati o meno gli attuali quadri tecnici. La permanenza di mister Francesco Baldini rappresenta un’ipotesi da non scartare, così come quella dell’attuale Direttore dell’Area Sportiva Maurizio Pellegrino. Soprattutto se la Sigi resterà al timone del Calcio Catania. L’idea sarebbe quella di dare fiducia allo zoccolo duro della squadra, procedendo con qualche rinnovo (entro un mese) e prolungamento di contratto, oltre che effettuando innesti funzionali alle esigenze. Prima, però, bisogna evitare guai iscrivendo il Catania e senza incorrere in punti di penalizzazione.

