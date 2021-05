LA SICILIA – Futuro Catania, Sigi attende risposte importanti

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

A proposito del futuro del Catania, sul giornale di oggi si legge che, sulla base delle rassicurazioni dell’avvocato Giovanni Ferraù, la matricola 11700 sarà salva ed il club rossazzurro continuerà ad andare avanti in ogni caso. La Sigi però attende risposte importanti sia per quanto riguarda nuovi possibili investitori che per la riduzione del debito dopo la nuova proposta inoltrata alla sede regionale dell’Agenzia delle Entrate. In tanti si stanno muovendo. Nicolosi si è incontrato ieri con un imprenditore locale in un noto studio legale di Catania. Continuano pure i contatti con il gruppo maltese e ci sarebbe un primo interessamento da parte di una compagnia area straniera. Al momento nessuna novità sul fronte Tacopina.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***