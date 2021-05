LA SICILIA – Tacopina: “Catania, per me non è finita ma dipende da Sigi. Sto ancora aspettando…”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

L’avvocato Joe Tacopina risponde al presidente Sigi Giovanni Ferraù, in merito alla trattativa per l’acquisizione del Calcio Catania: “Per me non è affatto finita, io sto ancora aspettando i documenti e cioè la certificazione sulla riduzione del debito come ho detto fino a qualche ora fa ai vertici della Sigi. Vorrei una volta per tutte sgomberare il campo dagli equivoci, io aspetto da febbraio ma il tempo stringe e non posso essere più molto ottimista. Non mi sono comunque arreso e ribadisco che al Catania ci tengo, posso dimostrarlo in qualunque momento carte alla mano. Inutile ripetere le stesse cose. Io a questa società ho dato pure un contributo economico”.

