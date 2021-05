LE MURA: “Defibrillatore, risposta generosa della città e omaggio a Stefania”

Nota stampa Calcio Catania

Ieri mattina, in Piazza Spedini, è stato installato un defibrillatore in memoria di Stefania Sberna: lo strumento salvavita è il frutto di una raccolta benefica promossa dalla dottoressa Sara Pettinato e dai giornalisti Francesco La Rosa e Lucio Di Mauro, con la preziosa condivisione di Salvo, Federica e Giulia La Spina. Al loro fianco, Gabriella Sberna, sorella della nostra indimenticabile speaker. Alla breve e sobria cerimonia di disvelamento del dispositivo ha partecipato anche una delegazione del Calcio Catania, guidata dal direttore dell’area sportiva Maurizio Pellegrino. L’amministratore unico Nico Le Mura osserva: “Questa splendida iniziativa rappresenta al contempo la risposta della città all’appello in termini di generosità e un altro omaggio a Stefania, che con la sua passione, la sua competenza e il suo garbo ha accompagnato per tanti anni il Catania, impreziosendo il contesto del calcio catanese con la sua grande umanità”.

