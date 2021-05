MERCATO: Catania, spunta il nome di Diop. Rinnovi in stand-by

In attesa di novità sul fronte societario, radio mercato comincia ad accostare al Catania i primi nomi di giocatori che potrebbero fare al caso del club. La Gazzetta dello Sport, ad esempio, avvicina alla società rossazzurra il profilo di Abou Diop. L’attaccante ha messo a segno 13 gol in questo campionato, contribuendo alla salvezza della Paganese. Nella stagione precedente, invece, sempre con gli azzurrostellati di reti ne mise a segno 10. Da tenere d’occhio, in casa etnea, soprattutto il discorso legato ai contratti in scadenza. Kalifa Manneh sembra allontanarsi, essendo richiesto soprattutto in Serie B (Salernitana e Pordenone). Ancora in stand-by i rinnovi di Miguel Martinez e Nana Welbeck.

