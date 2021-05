PAROLA AI TIFOSI – Liotrizzati: “Schierarsi in guelfi e ghibellini non serve. Le parti sanno cosa vogliono fare, ma quando?”

I Liotrizzati, noto gruppo di sostenitori che seguono tradizionalmente il Catania dalla Curva Sud del “Massimino”, commentano su Facebook la vicenda societaria che riguarda la società dell’Elefante:

“Sebbene le direttrici principali siano abbastanza tracciate con la posizione americana ferma al cappio dell’offerta presentata e dall’altro lato di SiGi in versione “Indiana Jones alla ricerca del finanziatore maledetto”, urge constatare che non si è più in una fase dove non si sa che vogliono fare le parti, anzi, le posizioni sono ben definite. Più di fare pressioni per “sapere” cosa vogliono fare, la pressione va focalizzata su quando vogliono “quagghiare”. Tacopina vuole comprare? Bene, faccia un’offerta ricevibile e in linea coi tempi. Sigi può iscrivere la squadra al campionato? Bene, dica come e quando ha intenzione di impiantare il piano di rilancio. Si tratta di quando, non più di chi o cosa. Anche perché vedere parte dei tifosi schierati in guelfi e ghibellini, oltre che fare male, non serve. L’opinione è giusta e sacrosanta averla, l’essere intransigenti e soverchiare l’opinione altrui no. Quindi non sprechiamo energie mentali per beghe da fazioni, non esistono tifosi spetti e tifosi babbi. Esistono i tifosi. Ricordiamocelo”.

