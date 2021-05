SCIBILIA: il dirigente celebra il Venezia in A, la promozione è anche sua

“In certi momenti le parole non bastano, i colori che hai nel cuore dicono tutto🧡🖤💚 Orgoglioso di Voi!”. Parole entusiastiche, quelle sui social di Dante Scibilia che celebra il ritorno in Serie A del Venezia, mancante dalla massima categoria dal 2002. Decisivo il pareggio di Bocalon al 93′ contro il Cittadella nella finale playoff disputata al “Pier Luigi Penzo”. Una promozione che Scibilia, veneziano di nascita, sente un pò sua per avere lavorato a pieno titolo in questi anni anni proprio con la società lagunare in qualità di Direttore Generale, contribuendo a porre le basi per la grande scalata del Venezia. Nei mesi scorsi ha lasciato il club, quasi sicuro di partecipare al progetto di rilancio del Calcio Catania insieme con Joe Tacopina. Oggi, però, la realtà dice che la trattativa è ferma con tutte le difficoltà arcinote incontrate lungo il percorso.

