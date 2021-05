SERIE C – Milanese (A.U. Triestina): “Spero vaccini anche in Lega Pro”

Fare più vaccini possibili per tornare al più presto possibile alla normalità. E’ il messaggio lanciato dal calcio italiano. La Lega Serie A è pronta in questo senso, ma anche in Lega Pro l’auspicio è che si possa vaccinare i gruppi squadra. Ne parla l’Amministratore Unico della Triestina Mauro Milanese attraverso il sito ufficiale alabardato:

“Lega Serie A ha posto tra gli obiettivi prioritari per la prossima stagione quello di immunizzare tutti i gruppi squadra prima della partenza dei ritiri precampionato, somministrando i vaccini visto anche lo sblocco a partire da giugno di questa possibilità agli under 40. Mi auguro che questa iniziativa possa essere estesa sia ai club di Serie B che a quelli di Serie C. Il discorso è strettamente legato a doppio filo anche a fattori economici, divenuti ancor più importanti alla luce di una stagione e mezza vissuta forzatamente senza entrate ai botteghini, con conseguente calo in termini di investimenti da parte degli sponsor. Ogni società ha speso una fortuna per l’applicazione dei protocolli sanitari, nel nostro caso ad esempio una cifra superiore a 160.000 euro è stata impiegata per tamponi e test sierologici. Abbattere questo costo sarebbe già un grande punto di partenza”.

