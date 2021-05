SERIE C: Girone C ancora a grandi firme dopo le eliminazioni di Bari e Palermo

Il Primo Turno della Fase Nazionale dei Play-off di Serie C ha visto l’uscita di scena di Bari e Palermo, estromesse rispettivamente da Feralpisalò e Avellino. Per i galletti si è materializzata una nuova delusione dopo la finale persa lo scorso anno con la Reggiana, mentre i rosanero sono stati condannati al “Partenio” da un gol siglato dal centrocampista palermitano Santo D’Angelo.

Alla luce delle eliminazioni delle due squadre succitate, salvo diversa composizione dei raggruppamenti, anche per l’anno prossimo si prospetta un Girone C di Serie C a grandi firme. Con Avellino e Catanzaro (i giallorossi entreranno in gioco nel prossimo turno) ancora in corsa per la promozione in Serie B tramite spareggi, il girone centro-meridionale al momento vedrebbe ai nastri di partenza Bari, Casertana, Catania, Cosenza, Foggia, Juve Stabia, Monopoli, Paganese, Palermo, Pescara, Potenza, Teramo, Turris, Vibonese, Virtus Francavilla e Viterbese.

Dalla Serie B sono scese Cosenza e Pescara, mentre a prendere il posto delle retrocesse Cavese e Bisceglie saranno le vincitrici dei gironi di Serie D. Tra le squadre attualmente in corsa per il salto tra i professionisti vi sono Trastevere (Girone E), Campobasso (Girone F), Monterosi (Girone G), Taranto o AZ Picerno (Girone H) e le due formazioni messinesi. Se venisse confermata la suddivisione geografica della Serie C, l’unico nodo da sciogliere per ciò che concerne il Girone C riguarderebbe l’inserimento delle squadre laziali o delle due compagini abruzzesi.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***