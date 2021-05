IL SINDACO: “La battaglia dei tifosi è quella di tutta la città. Ognuno sta facendo la propria parte. Spero nella riapertura dello stadio al pubblico”

Il Sindaco di Catania Salvo Pogliese ribadisce che ognuno dei personaggi chiamati in causa per la salvezza ed il rilancio del Calcio Catania sta facendo la propria parte, intervenendo nel corso della manifestazione della tifoseria organizzata in Piazza Università:

“La loro battaglia è quella di tutta la città. Credo che oguno debba fare la propria parte per salvaguardare la matricola a cui siamo tutti romanticamente affezionati e per salvaguardare la Lega Pro. Ognuno sta facendo la propria parte. La stanno facendo i tifosi della Curva che ringrazio pubblicamente, lo sta facendo l’amministrazione comunale e la Sigi, che ha sostenuto uno sforzo immane a luglio 2020 che non può essere dimenticato e lo dico con estrema franchezza. Mi auguro che la stessa sensibilità la possano dimostrare altri illustri imprenditori della nostra città e non solo. Dobbiamo salvaguardare un patrimonio dell’intera città, non solo della tifoseria perchè il calcio svolge una funzione anche sociale, di promozione della città, di ritorno economico e di immagine”.

“Il Sindaco ha il dovere di cercare di salvare il Catania Calcio. Dobbiamo essere molto prudenti, noi lo abbiamo fatto con atti molto concreti. Quando abbiamo assunto l’impegno di stanziare 3 milioni di euro per migliorare lo stadio, l’impegno economico lo abbiamo anche raddoppiato. Quando a dicembre dicevamo che avremmo rimodulato in difetto l’importo che per ogni partita il Catania Calcio deve pagare al Comune per lo stadio in un contesto pandemico dove i tifosi non hanno potuto assistere alle partite, era assolutamente di buon senso la riduzione di quel piano tariffario”.

“Mi auguro che si possa trovare la soluzione economico-finanziaria per salvare e salvaguardare un patrimonio della città. Io sono sempre stato ottimista, è nel mio DNA. Situazione non semplice, non possiamo nasconderlo ma mi auguro che tutti insieme possiamo scrivere una pagina importante della storia del Catania Calcio e di tutta la città. Apertura stadio al pubblico? Credo sia doveroso permettere anche alle altre serie calcistiche di poter aprire i propri stadi secondo le nome di sicurezza e distanziamento sociale, seppur con una capienza certamente ridotta ci auguriamo che il ‘Massimino’ possa essere riaperto a questi splendidi tifosi”.

