SIGI: incontro con alcuni tifosi rossazzurri

Continuano a giungere rassicurazioni dall’attuale proprietà del Calcio Catania sul fatto che la squadra verrà iscritta al prossimo campionato, ma la priorità è rimanere con i piedi per terra e seguire tutti i passaggi necessari allo scopo di formalizzare l’iscrizione, perchè non sarà una passeggiata di salute. La Sigi lavora su più fronti, ma adesso gli sforzi sono prevalentemente concentrati verso questa direzione.

Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro ristretto con il Sindaco e alcuni tifosi della Curva, i quali hanno esposto le loro perplessità ed incertezze di fronte al rischio di perdere la storica matricola 11700. Anche la tifoseria scesa in piazza ha chiaramente manifestato che non intende rinunciarvi. Il confronto della Sigi con i tifosi ha chiarito la misura dell’impegno che la SpA etnea sta affrontando. Avendo la consapevolezza che salvare il Calcio Catania non può essere un obiettivo disgiunto dal rilancio societario. E’ stato un dialogo costruttivo, sottolineando anche il ruolo dell’amministrazione comunale che non si limiterà ai numerosi lavori di ammodernamento dello stadio, ma anche a supportare la società rossazzurra nell’ottica di ricercare nuovi sponsor ed investitori.

