STATISTICHE: gol Sarao, a Catania il quarto migliore score stagionale in Serie C

Confidava di potere arrivare in doppia cifra, purtroppo però i problemi fisici lo hanno frenato nel suo miglior momento di forma. Così Manuel Sarao non è andato oltre le 8 reti con la maglia del Catania, quarto migliore score stagionale in Serie C. In carriera il record di Sarao rimane quello registrato nel 2018/19. Allora militava tra le file della Virtus Francavilla, con la quale mise a segno 11 reti, una delle quali proprio contro il Catania (l’1-0 del “Fanuzzi” di Brindisi risalente al 14 aprile 2019). Le altre stagioni più prolifiche risalgono, invece, ai campionati 2015/16 e 2017/18 rispettivamente indossando le casacche di Lumezzane e Monopoli con 9 centri.

