CALCIO A 5 – Meta Catania, Biagianti: “Soffro per il Catania, ma oggi urlo di felicità per la finale scudetto”

Traguardo storico per la Meta Catania, che accede alla finale scudetto di calcio a 5 ribaltando la sconfitta di gara 1 e trovando la gioia grazie al gol finale messo a segno da Josiko, che fissa il punteggio sul 5-3 contro la Came Dosson. L’ex centrocampista del Catania Marco Biagianti gioisce sui social, con un pensiero rivolto anche al Calcio Catania:

“Per me non c’è nessuna rivincita personale, il Catania per me è vita, questi colori per me sono sangue nelle vene. Ho sofferto e sto continuando a soffrire per il Catania, per quello che ho passato e per quello che stiamo attraversando tutti noi tifosi, per il futuro che sembra non esserci. Ho imparato nella vita a cercare di vedere i lati positivi, i sorrisi, le emozioni, soprattutto nei momenti di difficoltà! Le cose però non arrivano per caso, ci vuole coraggio, ci vuole sacrificio, ci vuole passione. Dopo un anno di silenzio, oggi urlo di felicità. Non so quanto durerà, però mi godo questo momento storico e questa Finale perché me la sono conquistata insieme a tutti i ragazzi, allo staff ed alla società Meta Catania. FORZA CATANIA SEMPRE ❤️💙”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***