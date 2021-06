CALCIO SICILIANO – Due Messina in C? Il numero uno del FC: “Eventualmente faremo richiesta di ripescaggio…”

Prosegue la lotta al primo posto tra ACR Messina ed FC Messina fino all’ultima giornata nel girone I del campionato di Serie C. Il Presidente del FC Messina Rocco Arena chiederà il ripescaggio nel caso in cui il proprio club non riuscisse a salire di categoria sul campo. Queste le sue parole a Radio Taormina: “Il campionato è aperto e sono convinto di avere una grande squadra. Vedremo se ci sarà da gioire e fare festa, altrimenti il nostro cammino andrà tranquillamente avanti con i playoff e poi faremo richiesta di ripescaggio senza dubbio. Adesso dobbiamo chiudere al meglio questa stagione e poi ci riorganizzeremo su tutti i fronti, capendo anche cosa fare in base alla classifica finale”.

