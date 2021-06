MERCATO: Casertana, in caso di addio alla C occhio agli svincolati

Si attende il responso della Covisoc per verificare la regolarità delle domande d’iscrizione al prossimo campionato di Serie C presentate dai club. Tra queste, a sorpresa, con ogni probabilità verrà negata l’ammissione della Casertana, visto che i falchetti non hanno presentato in tempo la necessaria fideiussione. Qualora questo accadesse, tutti i calciatori rossoblu saranno liberarsi di trasferirsi altrove. Potrebbero, quindi, svilupparsi diverse occasioni di mercato. Tanto per citare alcuni degli elementi più rappresentativi della squadra pensiamo al sempreverde Luigi Castaldo, al difensore ex Catania Luigi Carillo, capitano della squadra e autore di ben 6 reti, al terzino Vincenzo Polito, ai centrocampisti Nicolas Izzillo e Simone Icardi, al talentuoso Mattia Matese.

