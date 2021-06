CATANIA IN LEGA PRO: dal 2015 al 2021, le vittorie con più gol di scarto. Spiccano alcune sestine ed i ceffoni rifilati al Lecce

Le vittorie ottenute dal Catania in questi anni di militanza in Lega Pro purtroppo si sono rivelate insufficienti ai fini del raggiungimento della promozione in Serie C. Tra i successi ottenuti in campionato, sono 23 quelli caratterizzati dal maggior numero di gol di scarto di cui 7 in trasferta. Tra le gare più esaltanti, impossibile non menzionare il secco 3-0 inflitto al Lecce quattro anni fa. Con Lucarelli in panchina i salentini crollarono sotto i colpi di Biagianti, Marchese e Russotto. Le sberle del “Massimino” determinarono le dimissioni del tecnico giallorosso Rizzo, rimpiazzato da Liverani, il quale però seppe risollevare il Lecce costruendo le basi per la conquista del primo posto finale nel girone C. Le sestine al cospetto delle malcapitate Paganese, Rende e Akragas, sempre nella stagione 2017/18, rappresentano le vittorie marca ‘Liotru’ più sostanziose. In questa stagione, invece, si segnalano i rotondi successi ai danni di Bisceglie (due volte), Potenza (tra le mura amiche) e Casertana (anche in questo caso sotto l’Etna).

LE GARE VINTE CON IL MAGGIOR NUMERO DI GOL DI SCARTO

Catania 6-0 Paganese (2017/18)

Catania 6-1 Rende (2017/18)

Akragas 0-6 Catania (2017/18 – Coppa Italia, giocata al “Massimino”)

Catania 4-0 Cavese (2019/20)

Catania 5-0 Cavese (2018/19)

Catanzaro 0-4 Catania (2017/18)

Avellino 3-6 Catania (2019/20)

Catania 5-2 Potenza (2020/21)

Paganese 2-5 Catania (2017/18)

Rieti 1-4 Catania (2019/20)

Catania 4-1 Reggina (2018/19 – Playoff)

Catania 4-1 Bisceglie (2017/18)

Catania 4-1 Monopoli (2016/17) Catania 4-1 Catanzaro (2015/16) Bisceglie 0-3 Catania (2020/21)

Virtus Francavilla 0-3 Catania (2017/18)

Rende 0-3 Catania (2017/18) Catania 3-0 Casertana (2020/21)

Catania 3-0 Bisceglie (2020/21, giocata a Lentini) Catania 3-0 Casertana (2018/19) Catania 3-0 Vibonese (2018/19) Catania 3-0 Lecce (2017/18)

Catania 3-0 Paganese (2015/16)

