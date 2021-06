MERCATO SERIE C: club interessati a Santaniello, nei mesi scorsi richiesto dal Catania

Attaccante classe 1990 in forza all’Avellino, Emanuele Santaniello è un profilo che piace in Lega Pro. Turris e Casertana sono solo alcuni dei club ad avere manifestato interesse nei confronti della punta che, in questa stagione, ha totalizzato 41 presenze. Il Catania lo aveva ufficialmente richiesto a gennaio, ricevendo però la risposta negativa del club irpino. Adesso Santaniello ha un anno di contratto e lascerà Avellino soltanto qualora lo decidesse la società biancoverde. Chissà che non si registri anche un ritorno di fiamma del Catania, essendo un profilo stimato dal Direttore Pellegrino.

