CURIOSITA’: il Catania era molto interessato a Sepe, portiere che da tempo milita in A

Cresciuto nelle giovanili del Napoli, dal 2018 il portiere Antonio Sepe ha difeso regolarmente i pali del Parma. Nome, il suo, noto al Catania che ebbe modo di trattarlo in passato, come sottolineato dall’ex procuratore di Fabio Cannavaro, Enrico Fedele, nel corso de Il bello del calcio: “Quando Luigi Sepe era giovanissimo, aveva ricevuto una offerta importante dal Catania. Gli offrivano un sacco di soldi, ma fui io a spingere Riccardo Bigon, all’epoca Direttore Sportivo del Napoli, a rinnovargli il contratto”. Dal 2014 l’estremo difensore classe 1991 ha militato in Serie A. Adesso, con il clamoroso arrivo di Gianluigi Buffon, Sepe si appresta a lasciare Parma per giocare nuovamente nella massima categoria dove le richieste non mancano.

