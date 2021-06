EX ROSSAZZURRI: Brodic cambia squadra e riparte dalla Serie A croata

L’1 ottobre 2019, da svincolato, Fran Brodic trovò nuova sistemazione accettando la proposta di un club croato. L’ex attaccante del Catania decise di lasciare l’Italia facendo ritorno nella sua città natale, Zagabria, dopo le poche apparizioni totalizzate con la maglia della Reggiana. E’ ripartito dalla seconda divisione croata, precisamente dal Kustosija Zagabria. Ben 14 i gol realizzati dalla punta classe 1997 che, con la maglia del Catania, siglò invece tre reti complessive (doppietta al cospetto del Rende e una marcatura in Coppa Italia contro il Sassuolo) su un totale di 27 presenze tra il 2018 e l’anno 2019.

L’ex calciatore del Bruges ha fatto così bene da essere acquistato di recente dal Gorica, nella Serie A croata. Occasione importante di mettersi in mostra per Brodic, il quale si ritiene “felice di essere finalmente tornato nella massima serie, ma anche di aver firmato per un club in costante ascesa”. Aggiungendo: “Spero di essere all’altezza delle aspettative della gente del club, di giocare il più possibile e di contribuire al raggiungimento di tutti gli obiettivi. Penso di aver giocato un buon calcio al Kustosija e di aver meritato questa possibilità”.

