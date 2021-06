EX ROSSAZZURRI: Mbende, la Viterbese chiede offerta irrinunciabile per la cessione

Ceduto la scorsa estate dal Catania alla Viterbese, il gigante Moïse Emmanuel Mbende viene ritenuto un punto fermo dalla società laziale. Lo stesso presidente gialloblu Marco Romano è intervenuto ai microfoni de Il Messaggero in merito alle voci di mercato che in questi giorni vedono protagonista Mbende: “Non abbiamo fissato nessun prezzo – ha precisato Romano – e non si muove dalla Viterbese, salvo offerte irrinunciabili. Questo vale anche per gli altri nostri giovani, in vista della prossima stagione vogliamo allestire infatti una squadra competitiva”. La Viterbese, dunque, punta a disputare un campionato di vertice e intende farlo ripartendo dall’ex difensore rossazzurro, che gode della massima stima del club, a meno di offerta impossibile da rifiutare.

