SIGI: si cercano tutte le strade possibili per provare a salvare il Catania

Il Gruppo Arena ha già reso noto di avere l’intenzione di rinnovare l’accordo di sponsorizzazione con il Calcio Catania. Bacco Srl, attraverso le parole dell’Amministratore Unico Claudio Luca ha invece fatto sapere di avere anticipato il pagamento di un anno di sponsorizzazione aumentando l’importo rispetto all’anno passato. Anche altri sponsor, ex rossazzurri ed esponenti della politica locale stanno dando una mano, così come i tifosi attraverso la raccolta fondi.

La Sigi auspica di riuscire a perfezionare l’iscrizione al prossimo campionato per salvare ancora una volta la matricola 11700 e, successivamente, cedere il Calcio Catania oppure accogliere nuovi soci capaci di rendere più solide le finanze del club. Questa, quantomeno, l’idea della SpA etnea la quale ha continuato ad avere contatti e fissato incontri con altri potenziali investitori italiani ed esteri (particolarmente attivo l’azionista di maggioranza Gaetano Nicolosi in questo senso, ndr) nella speranza di non farsi trovare impreparata all’appuntamento del 28 giugno, data ultima per presentare la domanda d’iscrizione al torneo di Lega Pro 2021/22.

