EX ROSSAZZURRI – Spinesi sicuro: “Bari favorito per la B grazie a Polito”

Negli ultimi anni il Bari è partito nettamente con il favore del pronostico ma, puntualmente, non è riuscito a centrare l’obiettivo promozione. L’ex attaccante – tra le altre – di Bari e Catania, Gionatha Spinesi, ai microfoni di tuttobari.com continua a puntare sui galletti in vista del prossimo campionato di Serie C: “Credo davvero che stavolta una società importante come il Bari abbia fatto la scelta giusta. Polito è un gran conoscitore di calcio, ex giocatore, che ha vissuto in piazze importanti. I biancorossi, pur spendendo molti milioni di euro, finora non sono riusciti a risalire in B. Per me, il Bari, grazie alle competenze di Polito, è la candidata numero uno per salire in cadetteria, senza dimenticare la indiscussa solidità della società. Serviva una persona come lui, in dirigenza. Forse è stato proprio questo il tassello che è mancato negli ultimi anni”.

