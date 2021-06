EX ROSSAZZURRI – Polito carico: “Sono obbligato a portare il Bari in Serie B”

E’ tornato in C dopo avere portato la Juve Stabia in cadetteria due anni fa (Vespe, poi, nuovamente retrocesse nella stagione successiva, ndr). Il nuovo Direttore Sportivo del Bari Ciro Polito, ex portiere del Catania, è reduce dalla brillante salvezza ottenuta ad Ascoli e riparte con entusiasmo dalla Lega Pro, puntando decisamente a riportare i biancorossi in alto: “Non sarà un anno di transizione. Bari sono già due anni che è in C. Abbiamo l’obbligo di portarlo in B. Il Bari ha già una base importante, bisogna innestare calciatori funzionali. Serve umiltà e fame, e partire subito col piede giusto per arrivare in fondo. Conta stare zitti e lavorare, è la ricetta basilare. Vivo di calcio, sono abituato a prendermi delle responsabilità. Posso solo che lavorare e cercare di dare quello che è stato perso. Voglio creare un Bari con senso di appartenenza. Ormai lo sappiamo: non ci sono alibi, c’è solo un obiettivo, vincere”, le parole di un Polito particolarmente carico evidenziate da tuttobari.com.

