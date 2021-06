FUTURO CATANIA: Agenzia delle Entrate e Comune di Mascalucia, ci siamo? Torre del Grifo riapre a settembre

Proseguono da mesi i contatti con Agenzia delle Entrate e Comune di Mascalucia per definire i tanto attesi accordi transattivi. Domenica pomeriggio, giovedì 3 giugno, il Comune mascaluciese discuterà in consiglio come primo punto all’ordine del giorno l’approvazione della dilazione del debito dovuto dal Calcio Catania. Una trattativa estenuante potrebbe finalmente essere molto vicina alla conclusione, sulla base di un debito di circa 2.1 milioni di euro forse rateizzabile in 20 anni o, comunque, per un lasso di tempo superiore ai 10 anni.

Qualcosa dovrebbe muoversi anche sul fronte dell’Agenzia delle Entrate. Una settimana fa la Sigi ha infatti avanzato una controproposta, dopo che con la direzione provinciale di Catania era stata trovata un’intesa di 5.7 milioni, successivamente rettificata da Palermo in 8.2 milioni. L’intesa potrebbe essere formalizzata a metà strada. Si attende la risposta della sede regionale. Intanto la proprietà, a proposito dell’apertura delle attività di Torre del Grifo, valutando in base alle attuali limitazioni e considerando i costi, dovrebbe riaprire la struttura l’1 settembre.

