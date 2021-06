AVV. FERRAU’: “Richiesta di sequestro non incide su nostra attività, Sigi e Catania Calcio estranei ai fatti”

A proposito della richiesta di sequestro conservativo nei confronti del Calcio Catania, l’avvocato Giovanni Ferraù – presidente Sigi – fa chiarezza a La Gazzetta dello Sport:

“Quello ricevuto ieri è un atto formale. Si tratta di un ricorso della curatela fallimentare di Catania Servizi che nella precedente gestione avrebbe dovuto gestire Torre del Grifo e che il 21 settembre è stata dichiarata fallita. Sigi in questa storia non c’entra nulla. Siamo in una fase delicata di presentazione di documenti, di colloqui con potenziali soci, con sponsor che arrivano a Torre del Grifo per trattare il rilancio del club. La notizia della richiesta di sequestro cautelativo non intacca la nostra attività. Andremo avanti come abbiamo sempre fatto nell’ultimo anno di attività. Siamo convinti di iscrivere la squadra, questo episodio non compromette certo il percorso che ci porterà a presentare ogni documentazione per partecipare al campionato di Serie C. Come Sigi e come Catania Calcio siamo estranei ai fatti. I dirigenti che sono stati raggiunti da questa richiesta non hanno a che fare con questa storia. Nessuna preoccupazione, nessuna incidenza sull’attività sportiva, quella ricevuta è una richiesta di sequestro, non è un provvedimento dell’autorità giudiziaria. Infatti è stata avanzata dalla curatela di fallimento di Catania Servizi”.

