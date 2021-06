ISCRIZIONE: 28 giugno e 8 luglio le tappe decisive del percorso, poi…

Ormai ci siamo per la scadenza del termine ultimo per inviare alla Lega Italiana Calcio Professionistico la documentazione richiesta con relativa garanzia fideiussoria da 350.000 euro. Successivamente la Covisoc e la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro l’8 luglio 2021, esaminata la documentazione prodotta dalle società e quanto trasmesso dalla Lega, verificato l’assolvimento dei pagamenti da parte dei club ed effettuati gli ulteriori accertamenti, comunicheranno l’esito della loro istruttoria. Vedremo se il Catania depositerà regolarmente quanto richiesto.

Poi, come sopra riportato, si dovrà attendere la data dell’8 luglio, quando sapremo ufficialmente se il Catania avrà ottenuto la licenza nazionale. Se dalla Covisoc giungesse parere negativo, ci sarebbe tempo per presentare ricorso entro le ore 19 del 13 luglio. Spetterebbe al Consiglio Federale in data 15 luglio pronunciarsi in merito ad eventuali reclami. La speranza, ovviamente, è che non si arrivi a tanto ed il Catania riesca a superare indenne l’ostacolo iscrizione nell’immediato, dando soprattutto rassicurazioni sul futuro rossazzurro.

