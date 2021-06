AMARCORD: il ritorno in A con Marino e il “piccolo Barcellona” di Montella e Maran, gli allenatori rossazzurri dal 2000 in poi

L’arrivo del Duemila è foriero di importanti novità in casa rossazzurra. Al termine della stagione 1999-00 si consuma infatti il passaggio di proprietà dalla famiglia Massimino ai Gaucci, i quali irrompono sulla scena promettendo alla piazza il ritorno in Serie B. Nella stagione 2000-01 il traguardo sfuma nella finale play-off con il Messina al culmine di un percorso crescente con mister Vincenzo Guerini, il quale era subentrato in precedenza ad Ivo Iaconi. La stagione successiva viene ingaggiato l’italo-argentino Aldo Luigi Ammazzalorso, che aveva ben impressionato l’anno prima al timone dell’Avellino.

Ammazzalorso porta con sé i “fedelissimi” Fini, De Martis e Sansonetti, tuttavia la squadra non ingrana e a dicembre si consuma l’avvicendamento con Pietro Vierchowod, fresco di ritiro dal calcio giocato. L’approdo del campione del mondo ’82 cambia in parte l’inerzia della stagione, dal momento che l’aggancio alla vetta non si concretizza. Affidati all’inedito tandem composto da Ciccio Graziani e Maurizio Pellegrino, i rossazzurri centrano l’obbiettivo estromettendo dalla corsa alla B Pescara e Taranto al termine dei play-off.

Il ritorno in cadetteria si rivela più difficile del previsto. Jaconi (tecnico designato in estate per guidare la squadra) si dimette poco prima dell’avvio, segue l’avvicendamento di ben quattro allenatori (Pellegrino, Toshack, Reja e Guerini) fino alla fine della stagione. Il Catania mantiene la categoria per effetto del “Caso Martinelli” che genera l’allargamento del torneo a 24 squadre. Segue un positivo campionato 2003-04 con i tecnici Gabriele Matricciani e Stefano Colantuono artefici di un percorso alle soglie della zona promozione. Nel maggio 2004 si consuma il passaggio societario tra Gaucci e Pulvirenti, il quale porta con sé dall’Acireale l’emergente tecnico veneziano Maurizio Costantini. L’approccio alla stagione non è tra i più positivi, tant’è che dopo undici giornate la dirigenza vira sul collaudato Nedo Sonetti, il quale conclude brillantemente un campionato di transizione.

L’arrivo in panchina di Pasquale Marino segna il punto di svolta della storia recente del Catania. Fautore di un calcio frizzante e propositivo, l’ex faro del centrocampo rossazzurro degli anni ’90 riporta la squadra in Serie A a 23 anni di distanza dall’ultima partecipazione. L’era Marino si conclude la stagione seguente con la salvezza all’ultima giornata, decisivo il 2-0 al Chievo sul neutro di Bologna. Gli etnei sono destinati ad aprire un nuovo ciclo vincente in massima serie dopo la gloriosa epopea degli anni ’60. In panchina si susseguono allenatori come Silvio Baldini, Walter Zenga, Gianluca Atzori, Sinisa Mihajlovic, Marco Giampaolo, Diego Pablo Simeone, Vincenzo Montella e Rolando Maran. Questi ultimi perfezionano il gioco della squadra fino a guadagnare l’appellativo di “piccolo Barcellona”.

L’incantesimo di un Catania vincente in Serie A si spezza nella stagione 2013-14. In panchina si susseguono Maran, De Canio e Pellegrino con la squadra che chiude al terz’ultimo posto. Il successivo torneo di B 2014-15 vede avvicendarsi Pellegrino, Sannino e Marcolin ma il verdetto del campo viene ribaltato dalla vicenda “Treni dei gol”: si spalancano gli abissi della C. Seguono anni difficili, in panchina si avvicendano i vari Pippo Pancaro, Francesco Moriero, Pino Rigoli, Mario Petrone, Giovanni Pulvirenti, Andrea Sottil, Walter Novellino, Andrea Camplone, Peppe Raffaele, Francesco Baldini e Cristiano Lucarelli. Quest’ultimo sfiora la promozione in Serie B nella stagione 2017-18, con i rossazzurri che non vanno oltre un secondo posto in campionato e incassano l’eliminazione ai play-off per mano del Siena.

