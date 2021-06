L’EDITORIALE – Attesa e tensione per la fatidica data del 28 giugno

A cura di Gianluca Virgillito, Direttore Responsabile della testata Antenna Uno Notizie su Bella Radio Tv e Radio Antenna Uno

“Domani è un altro giorno… Arriverà”. Note che suonano, riecheggiano in queste ore per una melodia che non si sa ancora se maturerà fino alla sua giusta e positiva conclusione o subirà un duro e traumatico stop con bocciatura. Tutto tace in attesa della fatidica data del 28 giugno, giornata designata quale dead line per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C per le squadre ammesse ad eccezione delle neopromosse.

Il Catania, come ormai risaputo, ha vissuto con tensione l’attesa di questo momento, nell’ansia per le finanze del club rossazzurro che, per azione di SIGI, ha dato vita ad una raccolta fondi per mettere una pezza e cercare la cessione delle quote societarie a iscrizione avvenuta. Molti tifosi rossazzurri, oltre a sponsor storici della società etnea, hanno sostenuto l’iniziativa, le cifre raccolte non hanno consentito di coprire in toto l’importo che serviva per assicurarsi l’iscrizione. Comunque SIGI ha lavorato contestualmente per altre soluzioni. Se la missione sarà compiuta lo sapremo probabilmente soltanto domani.

Al momento bocche cucite e tensione alle stelle. C’è poco altro da raccontare, capiamo bene come questo primo sbarramento riesca a fagocitare tutto il resto: i comprensibili dubbi su ciò che verrà dopo l’eventuale superamento di questo ostacolo sono un pensiero che non avrebbe senso elaborare qualora domani dovesse andar male. Ci si aspettava un annuncio che smorzasse la tensione dei tifosi. Questo non è al momento arrivato. Sarà una lunga nottata e ne seguiranno altre. I tifosi rossazzurri al capezzale della squadra del cuore.

