MERCATO: prosegue anche l’attesa di mister Baldini…

Francesco Baldini è ancora formalmente sotto contratto con il Catania fino al 30 giugno. Pochi giorni ancora, dunque, per capire se proseguirà il rapporto che lo lega alla società rossazzurra, oppure sarà libero da vincoli. C’è stato un pressing molto forte del Carpi in queste settimane. Un corteggiamento serrato che il club emiliano sperava sfociasse nella concretizzazione della trattativa. Invece Baldini ha preso tempo nonostante il pressing insistito biancorosso e l’interesse manifestato da altre società, di conseguenza il Carpi si è fiondato su Daniele Di Donato. Come i giocatori, anche il mister attenderà la data del 28 giugno, dopo avere incontrato poco tempo fa la dirigenza rossazzurra a Torre del Grifo per capire se ci fossero i presupposti per andare avanti.

