CATANIA: giorni di attesa anche per i tesserati, quale sarà il loro futuro?

Tra coloro che guardano con interesse ed apprensione l’evolversi degli eventi in casa rossazzurra troviamo anche i calciatori. La quasi totalità dei tesserati ha già fatto sapere di voler proseguire l’avventura alle pendici dell’Etna anche per il prossimo campionato, qualora però vengano rispettati alcuni requisiti fondamentali.

Innanzitutto lo step principale riguarda l’iscrizione alla prossima Serie C senza la quale il destino stesso della matricola 11700 sarebbe inevitabilmente compromesso; un’altra condizione fondamentale dovrà essere quella di garantire un campionato importante che, come obiettivo minimo, consenta di raggiungere il miglior piazzamento possibile in vista dei playoff. Altrimenti appare evidente che molti pezzi pregiati dell’attuale rosa potrebbero decidere di accettare altre destinazioni. Basti pensare ad esempio ai sondaggi effettuati dal Catanzaro nei confronti di Manuel Sarao o alle dichiarazioni del procuratore di Giovanni Pinto, rilasciate ai nostri microfoni, che ha fatto sapere come il suo assistito, pur volendo proseguire la sua esperienza in Sicilia, si guarderà intorno nel caso in cui gli obiettivi futuri dovessero essere molto più modesti.

Infine, in ultima analisi non possono passare in secondo piano nemmeno le incognite legate alle scadenze contrattuali con Welbeck, Martinez, Izco e Manneh che potrebbero salutare l’Elefante già tra pochissimi giorni (sebbene nel caso del portiere spagnolo e del mediano ghanese siano ancora in corso delle interlocuzioni per il prolungamento contrattuale) mentre altri professionisti come Dall’Oglio, Russotto, ecc. potrebbero dire addio alla maglia rossazzurra al termine della stagione 21/22. Dunque la situazione all’interno del club di Via Magenta è quanto mai complessa, con le vicende calcistiche e societarie che si intrecciano tra loro andando ad agglomerarsi all’interno di una matassa sempre più fitta ed ingarbugliata ma che, in caso d’iscrizione, dovrà necessariamente essere sciolta. Programmando, stavolta in maniera oculata e responsabile, una pronta rinascita ed un futuro molto più stabile. Incominciando proprio dal mantenimento del patrimonio umano, tecnico ed economico rappresentato dai calciatori.

