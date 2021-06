MERCATO: Silvestri verso la permanenza?

Si attende l’8 luglio per l’ufficialità dell’iscrizione del Catania, quando la Covisoc verificherà la regolarità della documentazione presentata lunedì sera. Nel frattempo non mancano le richieste per il difensore rossazzurro Tommaso Silvestri, contrattualmente legato al Catania fino a giugno 2023. Con la partecipazione dell’Elefante al prossimo campionato di Serie C, però, Silvestri ha dato la propria disponibilità a proseguire il rapporto con la società etnea. Ripartire dalla figura del capitano sarebbe sicuramente un buon punto di partenza per la squadra in vista della prossima stagione, essendo un prezioso punto di riferimento.

