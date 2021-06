RUSSOTTO: matrimonio e iscrizione Catania, un 28 giugno da ricordare

Lietissimo evento, quello vissuto lunedì da Andrea Russotto, unitosi in matrimonio a Catania con Veronica Bella. Un momento tanto atteso dalla famiglia dopo la nascita del piccolo Diego avvenuta tre anni fa. Un traguardo importante per Russotto che, come da lui stesso sottolineato a più riprese, attraverso l’amore con Veronica ha raggiunto il livello di maturità tanto ricercato. A rendere ancora più interessante la splendida giornata di Russotto, la comunicazione del Sindaco Salvo Pogliese che, intorno alle 18:00, ha avuto modo di confrontarsi con lui rassicurandolo sulla iscrizione del Catania al prossimo campionato. Un 28 giugno da ricordare, di felicità e gioia sul piano strettamente personale ma anche di speranza affinchè il Catania getti le basi per un rilancio sportivo.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***