MERCATO: tutti i giocatori aspettano il Catania, molte situazioni da chiarire

Detto di Denis Tonucci, per il quale non è stata esercitata l’opzione per il riscatto del cartellino, il Catania ha molte situazioni in sospeso relativamente all’attuale organico. Giocatori e staff attendono novità per quanto concerne gli sviluppi societari che delineeranno strategie e programmi futuri del club, in un contesto attuale di profonda incertezza. A partire dalla effettiva iscrizione della squadra al prossimo campionato. Mancano solo dieci giorni alla scadenza del termine perentorio del 28 giugno, sale l’ansia tra i tifosi. I calciatori vogliono capire cosa accadrà nei prossimi giorni.

Nel frattempo stanno per scadere i contratti dei vari Nana Welbeck, Kalifa Manneh, Miguel Martinez e Mariano Izco. Altri elementi faranno tecnicamente rientro alla base dai prestiti: Michele Volpe (Frosinone), Matteo Di Piazza (Catanzaro), Alessandro Confente (Chievo Verona), Francesco Golfo (Parma), Antonio Santurro (Bologna) ed il già citato Tonucci (Juve Stabia).

Molti altri ancora hanno un anno di contratto e spingono, un pò tutti, per un prolungamento dei rispettivi accordi in caso di permanenza a Catania: in primis Jacopo Dall’Oglio, Alessandro Albertini e Manuel Sarao. Tanti aspetti contrattuali da chiarire, oltre alle scadenze di mister Francesco Baldini e di altri tecnici e dirigenti operativi all’interno dello staff. Prima di tutto, però, occorre fare chiarezza sulle vicende societarie. Il tempo stringe, tutti aspettano il Catania.

