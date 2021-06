STAMPA NAZIONALE – Stadi, accesso consentito al 40% dei tifosi nella prossima stagione?

Si è rivisto il pubblico in festa sugli spalti venerdì allo stadio “Olimpico” di Roma, entusiasta dello spettacolo assicurato dall’Italia di Roberto Mancini sul rettangolo verde contro la Turchia. L’auspicio è che ci si avvicini sempre di più alla normalità nei prossimi mesi, in tutti i campionati. In questo senso La Gazzetta dello Sport ipotizza l’accesso dei tifosi agli stadi consentito al 40% della capienza per l’inizio della nuova stagione. Fra l’altro si sta valutando l’ipotesi di un aumento della capienza già per la seconda gara degli azzurri all’Europeo con la Svizzera, in programma il 16 giugno. Le autorità governative però sembrano preferire la strada della prudenza, in sinergia con il Comitato tecnico-scientifico. I segnali emersi, in ogni caso, sono indirizzati verso una graduale riapertura degli impianti sportivi al pubblico. Molto dipenderà dall’evolversi della situazione Covid nei prossimi mesi.

