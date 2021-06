EX ROSSAZZURRI – Zenga: “C’è qualcuno che crede ancora in me?”

Non decolla la carriera d’allenatore di Walter Zenga. Si legge amarezza nelle parole dell’ex tecnico rossazzurro intervistato da Libero: “Sto decisamente male – dice – Come faccio a stare bene quando vedo che il Verona prende Di Francesco, che Giampaolo è sulla bocca di tutti, che la Gazzetta nomina Stankovic come miglior ‘italiano’ all’estero o cita Bergodi e Mangia, grandi ex allenatori del Craiova in Romania. Ed io?. Sto per prendere una decisione importante… non sembra, ma faccio il mister da 20 anni e da uno sono fermo. Ho avuto un contatto col Crotone, ma mi proponevano 3 mesi e io volevo poter affrontare anche l’eventuale serie B. Ora ho bisogno di capire se qualcuno crede ancora in me”.

