WIZZ AIR: la compagnia aerea è molto interessata al mercato della Sicilia

Wizz Air, compagnia aerea low cost ungherese nata del 2004 ed in trattativa con il Catania e Torre del Grifo Village per un eventuale accordo di sponsorizzazione, sempre più interessata alle strategie commerciali legate alla Sicilia. Ne parla József Váradi, Group Chief Executive Officer di Wizz Air, ai microfoni di Repubblica: “Per noi il Mezzogiorno d’Italia e in particolare la Sicilia sono mercati strategici per il nostro sviluppo. Per questo dopo Roma Fiumicino e Milano Malpensa abbiamo aperto basi a Catania, Bari e adesso a Palermo dove abbiamo già aperto una selezione di personale per ottanta posti, un terzo piloti e due terzi personale di bordo. La concorrenza fa bene a noi e alle altre compagnie ma soprattutto fa bene ai nostri clienti che vedono i prezzi abbassarsi e la qualità aumentare”. Il Ceo di Wizz Air non si sbilancia ma l’espansione è solo all’inizio e vedrà gli aeroporti di Palermo e Catania protagonisti. Che sia un indizio affinchè decolli anche la trattativa con il Calcio Catania?

