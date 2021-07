ACCADDE OGGI: 5 luglio 2013, ricordo amaro per Marchese

5 luglio 2013. Una data che ha segnato in parte la carriera di Giovanni Marchese. Brutto ricordo per l’ex terzino del Catania, che ricevette 3 mesi e 10 giorni di squalifica subendo un’ammenda pari a 10mila euro in mezzo ad una vicenda che lo vide coinvolto nell’ambito del filone Bari-bis sul calcioscommesse per presunte combine delle partite di Serie B Bari-Treviso 0-1 dell’11 maggio 2008 e Salernitana-Bari 3-2 del 23 maggio 2009. “Ho subito un torto, un’ingiustizia. Non c’entro in questa storia. Ogni volta che ci penso, mi faccio lo stomaco amaro”, le parole rilasciate da Marchese anni fa commentando l’accaduto. Allora il difensore militava tra le file del Genoa, oggi allena la Primavera rossazzurra dopo avere assunto la decisione di appende le scarpe al chiodo lo scorso anno.

