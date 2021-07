MERCATO: Calapai, Baldini spinge per la riconferma

Idea di mercato per il Catanzaro, il terzino Luca Calapai potrebbe proseguire l’avventura alle pendici dell’Etna. La società giallorossa, che continua a spingere nel tentativo di definire l’accordo con Nana Welbeck, cerca validi rinforzi per l’out difensivo di destra. Calapai è un profilo che viene ritenuto interessante, ma al momento il Catanzaro punta con maggiore decisione su altri elementi, in primis l’ex Reggina Gabriele Rolando. Francesco Baldini qualora – come sembra – dovesse essere riconfermato alla guida tecnica del Catania, chiede alla dirigenza di ripartire da una base importante. Base che includerebbe la presenza nel progetto dello stesso Calapai, attualmente legato al Catania fino a giugno 2022.

