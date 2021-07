TORRE DEL GRIFO: ritiro al Village, amichevoli fuori sede

Tra una decina di giorni il Catania si radunerà a Torre del Grifo per affrontare la stagione 2021/22. I rossazzurri ripartiranno ancora una volta dal Village in vista del settimo anno consecutivo di Lega Pro. La squadra svolgerà il ritiro in sede, sostenendo gli allenamenti in orari diversificati e, possibilmente, lontani dalle ore più calde. Inoltre l’intenzione è quella di disputare amichevoli fuori sede, non dovrebbero registrarsi particolari difficoltà relative al rispetto dei protocolli anti-Covid per gli spostamenti.

