BALDINI: “Stancampiano? Con il suo talento non mi aspettavo potesse stare in D da 12 anni…”

Attraverso un’intervista concessa sei mesi addietro al canale Instagram di Taca La Marca, mister Francesco Baldini si espresse sulle abilità del neo acquisto rossazzurro Giuseppe Stancampiano, di recente svincolatosi dal Livorno approdando al Catania e molto legato al tecnico di Massa: “Stancampiano l’ho avuto nella mia esperienza in D al Sestri Levante, non mi capacitavo di come un ragazzo di quel talento potesse stare in D da 12 anni, con lui ho vinto i playoff e mi ero promesso di portarlo nel calcio professionistico. Alla Lucchese ciò non mi fu possibile, ma quando mi sono ritrovato in B con il Trapani ho deciso di portarlo con me. A Livorno il presidente Spinelli ha detto che da tempo non vedeva un portiere di tale talento. I calciatori devono essere i primi a credere nel loro potenziale, io non ero così forte ma avevo una determinazione ed una fame che mi hanno permesso di arrivare in A”.

