MERCATO CATANIA: priorità a rinnovi contrattuali ed eventuali conferme

Che sarebbe stato un mercato difficile lo si era intuito fin dall’inizio. Maurizio Pellegrino è atteso da un compito quanto mai arduo: garantire competitività tecnica entro i margini di un mercato low cost. Del resto la delicata situazione societaria impone oculatezza sui costi di gestione sportiva. Il riconfermato Direttore dell’Area Sportiva rossazzurra attualmente è alle prese con rinnovi, conferme e qualche riflessione di mercato. Si dialoga con i tesserati al fine di valutare le varie situazioni contrattuali.

Degli attuali 19 tesserati la maggior parte è in scadenza di contratto a giugno 2022, in quattro invece hanno un accordo pluriennale con il club etneo (il portiere Stancampiano e i difensori Silvestri, Pinto e Pino). A tal proposito non si esclude un ridimensionamento del monte ingaggi. Importante fare chiarezza sulle cessioni: eventuali offerte per i pezzi pregiati della rosa saranno prese in considerazione dall’area sportiva del Catania.

A quel punto dovrebbe diramarsi il mercato in entrata, con un occhio vigile su giovani (nei giorni scorsi il quotidiano “La Sicilia” ha dato per chiusi accordi di collaborazione con Roma e Atalanta) e lista degli svincolati. Proseguono i contatti con Mariano Izco e Miguel Angel Martinez nell’ottica di arrivare ad un’intesa con entrambi dopo la scadenza al 30 giugno dei rispettivi legami contrattuali.

