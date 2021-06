CATANIA 2021-22: si avvicina il ritiro di Torre del Grifo, quali strategie sportive sul tavolo?

Portata a compimento la “mission” dell’iscrizione al campionato (l’8 luglio si attende il responso favorevole da parte della Covisoc), in casa rossazzurra è tempo di guardare all’immediato futuro tra questioni societarie da risolvere e strategie sportive da delineare. L’iscrizione rappresenta soltanto il primo di una serie di step a cui la SIGI, società controllante del club etneo, è chiamata a far fronte per assicurare la stabilità del Catania. Alle porte c’è una stagione, la settima consecutiva in Serie C, da programmare nella sua interezza.

Il Direttore dell’Area Sportiva Maurizio Pellegrino chiede garanzie in merito al progetto tecnico da sviluppare nelle prossime settimane. In caso di “fumata bianca” su budget e obiettivi si ripartirebbe in panchina da Francesco Baldini, il quale ha atteso il Catania fino a questo momento e sarebbe ben disposto a proseguire l’avventura ai piedi dell’Etna a fronte di un progetto credibile.

L’attività agonistica per la stagione 2021-22 prenderebbe il via mercoledì 14 luglio (si attende l’ufficialità), data in cui giocatori e staff si ritroverebbero presso il Village di Torre del Grifo per iniziare la preparazione al campionato. Per il decimo anno di fila la struttura pedemontana sarà il “teatro” della pre-season rossazzurra che si snoderà attraverso settimane di allenamenti e lavoro atletico. Il campionato scatterà ufficialmente domenica 29 agosto, con i primi turni di Coppa Italia di Serie C (competizione che torna a disputarsi dopo un anno di interruzione) a fare da prologo alla stagione che verrà.

