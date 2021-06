LA SICILIA – Pellegrino: “Se resto? Incontro la dirigenza, ho chiesto garanzie. Parlerò anche con Baldini”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Il Direttore dell’Area Sportiva Maurizio Pellegrino parla del suo futuro e di quello di mister Francesco Baldini: “Se resto al mio posto? Potrò rispondere dopo l’incontro di stasera con la dirigenza del club. E’ tempo di programmare, ciascuno di noi dovrà prendersi le proprie responsabilità parlando con chiarezza. I presupposti per fare bene non mancano, fra l’altro restiamo in attesa di nuovi investitori che possano garantire una certa sicurezza. Vorrei restare, ci sarà da valutare attentamente la situazione. Ci aspettano giorni delicati, chiederò a Sigi determinate garanzie. Baldini si è detto disponibile a restare ma molto dipenderà dal progetto che s’intende portare avanti. Parlerò con lui dopo il confronto con la società. La squadra ha già una base e di sicuro saranno valorizzati un paio di giovani. Mi piace la linea verde ma è giusto che si faccia chiarezza su alcuni punti e si parli chiaramente. Non ha senso fare promesse che poi non si possono mantenere”.

