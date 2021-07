CATANIA 2021/22: mercato, il primo problema da risolvere sarà la questione portieri

In vista della stagione 21/22, il Calcio Catania dovrà risolvere quanto prima il nodo portieri. Con lo svincolo di Miguel Angel Martinez e l’addio, per fine prestito, sia di Alessandro Confente che di Antonio Santurro, il club etneo si ritrova attualmente senza nessun estremo difensore in rosa. Considerando troppo rischioso affidarsi solo agli elementi della primavera, appare prioritario trovare delle soluzioni.

Intraprendere un discorso con il tesserato del Chievo per un eventuale ritorno in Sicilia non rientra nei piani societari, anzi lo stesso club clivense sembra disposto a dargli una chance in B.

Relativamente agli altri due colleghi, entrambi sono ufficialmente liberi da vincoli contrattuali. La riconferma del canterano del Real Madrid non è semplice ma ancora possibile. La società di Via Magenta aveva già intrapreso un discorso per il prolungamento, abbandonato poi a causa delle note vicissitudini extracalcistiche. A prescindere dal fatto che possa essere raggiunta (o meno) un’eventuale intesa con lo stesso Martinez, sarà necessario reperire almeno altri 2/3 interpreti di buon livello che garantiscano affidabilità e certezze al reparto arretrato.

