CALCIO SICILIANO: torna in C l’ACR Messina. Il Football Club di Lodi ai playoff e potrebbe chiedere il ripescaggio

Dopo quattro anni consecutivi di calcio dilettantistico, l’ACR Messina ritrova la Serie C. La stagione si conclude con il primo posto nel girone I di Serie D che certifica la promozione, piegando la resistenza del Citta di Sant’Agata per 3-1 in trasferta. Reti di Bollino, Sabatino e Arcidiacono con l’unica marcatura dei padroni di casa firmata Alagna. Niente primato in classifica, dunque, per l’FC Messina in cui milita l’ex rossazzurro Francesco Lodi che, invece, stravince contro il Roccella in casa (7-1 marcatori Coria, A. Marchetti, Arena, Carbonaro, Caballero e Palma – autore di una doppietta – per i messinesi, Samake per gli ospiti) ma non basta. Il Football Club si prepara a disputare i playoff con le semifinali in programma il 7 luglio e la finalissima il 10 luglio. Ultima chiamata per la società del presidente Arena, che potrebbe chiedere il ripescaggio sperando in eventuali rinunce che lascerebbero degli slot disponibili nel girone meridionale della prossima Serie C.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***