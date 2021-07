CECCARELLI: “Questo Catania è molto ambizioso”

All’interno de La Gazzetta dello Sport si leggono alcune dichiarazioni rilasciate dall’esterno offensivo Tommaso Ceccarelli, che sottolinea in particolare la propria soddisfazione per avere scelto di sposare il progetto Catania: “Entri a Torre del Grifo e non puoi non emozionarti per la bellezza. Avevo altre tre possibilità, ma Catania è una piazza con stadio, centro sportivo e tifosi tutti speciali. In una settimana abbiamo legato tutti, sta nascendo un bel gruppo. Competitivo e molto ambizioso”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***