EX ROSSAZZURRI: in difficoltà a Catania, Saporetti si guadagna il rinnovo alla Pro Patria

La Pro Patria, attraverso una nota stampa, ha ufficializzato nei giorni scorsi il rinnovo di contratto per Lorenzo Saporetti, difensore classe 1996 proveniente dal Catania che rimarrà in Lombardia fino al 30 giugno 2022: per lui sarà il secondo anno a Busto Arsizio dopo avere totalizzato 20 presenze e un gol. Stagione soddisfacente per Saporetti che, dopo un’annata complicata alle pendici dell’Etna – anche a causa di problemi fisici – quest’anno ha ritrovato il campo con maggiore frequenza nel girone A di Serie C, ottenendo un soddisfacente quinto posto finale con la sua nuova squadra.

