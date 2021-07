MERCATO: Santaniello profilo seguito da Pellegrino, ma c’è la concorrenza del Pescara

Pescara tra le società di Serie C più attive sul mercato. Agli abruzzesi, freschi di retrocessione, piacciono tanti giocatori di livello per la categoria. Uno di questi è Emanuele Santaniello. L’attaccante possiede caratteristiche in linea con il contesto tattico di Gaetano Auteri, ragion per cui il Pescara prova ad ottenere il sì del giocatore e dello stesso Avellino. C’è inoltre la Turris, al momento staccata. Il Catania, invece, lo ha chiesto ufficialmente agli irpini nella sessione di gennaio ricevendo un no secco, e chissà che non si rifaccia avanti nei prossimi giorni. Il profilo piace al Direttore Maurizio Pellegrino, che però – in sinergia con mister Francesco Baldini – valuta anche altri attaccanti per rinforzare il reparto offensivo.

