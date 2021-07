MERCATO SERIE C: girone C, i movimenti delle ultime ore

Il Catanzaro si conferma molto attivo sul mercato. Tra le società del girone C di Serie C, analizzando i movimenti dei club, i giallorossi sono quelli che stanno mettendo a segno i colpi più interessanti. Aquile vicine al calciatore Simone De Santis, che potrebbe sottoscrivere un contratto biennale, mentre spinge per Gabriele Rolando e continuano i contatti con l’ex Lecce Franco Lepore. Anche il Bari non scherza, avendo formalizzato il colpaccio Andrea D’Errico, proveniente dal Monza dopo avere totalizzato oltre 200 presenze con la squadra brianzola.

La Vibonese comunica di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo contrattuale delle prestazioni sportive del difensore, classe 1994, Jherson Vergara Amù. Potenza vicino al colpo Costa Ferreira (fonte tuttopotenza.com). Come raccolto da tuttoc.com, Turris ad un passo dal portiere classe ’96 Davide Merelli, scuola Atalanta. La medesima fonte indica un sondaggio effettuato dal Foggia per la punta Alvaro Montero, reduce dall’esperienza al Fano.

Il Monopoli valuta Leonardo Loria, classe ’99, ex Juventus U23 e ora di proprietà del Pisa (fonte tuttocalciopuglia.com). Il Taranto sta chiudendo per il centrocampista offensivo Lorenzo Longo del Lavello ed è alla ricerca di un centrocampista esperto: Francesco Bolzoni tra i potenziali obiettivi (fonte gianlucadimarzio.com). Come riportato da tuttoatalanta.com, il Taranto ha inoltre messo gli occhi sul giovane attaccante dell’Atalanta Jonathan Italeng. La Virtus Francavilla prova a puntare sull’ex Bisceglie Andrea Cittadino (fonte tuttomercatoweb.com).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***