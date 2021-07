LA SICILIA – SIGI, riunione rinviata a lunedì. Presto nuovo CdA

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Sigi attiva per l’impegno da rispettare entro il 2 agosto a cominciare dal pagamento degli stipendi. Come già riportato nei giorni scorsi, non dovrebbero esserci problemi in questo senso. Nel frattempo la riunione della Sigi è stata rinviata a lunedì prossimo in seguito al grave lutto che ha colpito l’avvocato Giovanni Ferraù, mentre Gaetano Nicolosi – azionista di maggioranza – si trovava fuori sede per motivi di lavoro. Settimana prossima potrebbero esserci delle novità riguardo la formazione di un nuovo CdA con qualche cambiamento o ampliamento mentre si attende una risposta definitiva dal gruppo maltese e continuano i contatti con alcuni imprenditori locali.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***